Galaxy S24 utilizzerà un nuovo modello di Exynos, quasi come Snapdragon

Samsung, pare, cambierà rotta per quanto riguarda i chip. Ci sono stati infatti diversi rumor secondo i quali il Galaxy S23 FE avrebbe usato come chip l’Exynos 2200, al posto del solito Snapdragon. Sembra però che queste voci siano imprecise, ma non completamente sbagliate. Vediamo perché.

Quest’anno, infatti, Samsung ha annunciato la volontà di utilizzare chip Snapdragon per i Galaxy S23. Rumor errato, dunque? Non proprio, perché la compagnia sembra intenzionata a portare l’Exynos nel Galaxy S24. Almeno per alcune regioni.

L’S23 FE userà il vecchio Exynos 2200 utilizzato nella serie S22, mentre il flagship del 2024 dovrebbe passare al nuovo Exynos 2400. La GPU su questo processore dovrebbe avere quattro volte il numero di unità di calcolo della Xclipse 920 del 2200, quindi le prestazioni grafiche dovrebbero aumentare notevolmente.

Del resto alcuni benchmark del processore mostrano prestazioni vicine allo Snapdragon 8 Gen 2. Naturalmente, l’Exynos 2400 dovrà confrontarsi con il chip 8 Gen 3, quindi è ancora presto per prevedere come si comporteranno l’uno rispetto all’altro.

La decisione finale sarà probabilmente presa tra qualche mese e Samsung potrebbe aspettare per vedere come sarà accolto il Galaxy S23 FE prima di cambiare rotta per la nuova serie Galaxy S24, che è di fondamentale importanza.