Si fa un gran parlare del nuovo smartphone pieghevole di Samgung, il secondo prodotto con pannello flessibile del produttore coreano, e di quello che dovrebbe essere il suo nome.

Lo smartphone sarà presentato l’11 febbraio a San Francisco, insieme con la nuova gamma Galaxy S, che comprenderà i modelli Galaxy S20, S20 + e S20 Ultra.

Qualche giorno fa era trapelata una foto sfuocata del nuovo modello foldable e la notizia che il dispositivo si sarebbe chiamato Galaxy Bloom.

Lo smartphone non sarà l’esatto successore diretto del Galaxy Fold, che avrebbe già venduto circa 400 mila pezzi in tutto il mondo, ma avrà un form factor completamente diverso perché il nuovo modello si piegherà in lunghezza anziché in larghezza. In questo modo l’utente avrà a disposizione un display allungato.

Oggi, tuttavia, emerge che Galaxy Bloom non sarà il nome del nuovo foldable di Samsung. Si tratterebbe infatti di un nome in codice, uno di quelli che viene attribuito a tutti i modelli in fase di sviluppo. Proprio come al Galaxy S20 è stato dato il nome in codice Hubble.

Il suo nome potrebbe invece essere Galaxy Z Flip, come riferisce questa mattina un tweet dell’informatissimo canale Twitter Ice Universe.

In molti hanno risposto al tweet di Ice Univerce. Qualcuno approva il nome, Galaxy Z Flip sottolineando come il termine flip sia perfetto per uno smartphone che si chiude e apre a conchiglia. Qualcun’altro replica: “Perché non Galaxy V, visto che si piega a metà?”

Come sempre ne sapremo di più nei prossimi giorni, in avvicinamento alla data di lancio del telefono.