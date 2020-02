Samsung, nel corso di un evento unpacked tenutosi in contemporanea a San Francisco e a Londra, da dove vi scriviamo, ha presentato il suo secondo smartphone flassibile.

Dopo l’esperienza del Galaxy Fold, infatti, la casa sudcoreana lancia il suo primo dispositivo con schermo pieghevole con form factor a conchiglia. Galaxy Z Flip. Il telefono era stato mostrato nella notte di domenica scorsa in una pubblicità durante la cerimonia di premiazione della note degli Oscar.

Confermate, a livello estetico, le numerose indiscrezioni della vigilia, ora è tempo di analizzare le specifiche tecniche.

Realizzato con un vetro flessibile, Galaxy Z Flip ha un display da 6,7 pollici Infinity Flex Display sviluppato da Samsung, che lo rende più sottile e gli conferisce un look elegante. Inoltre, l’Infinity-O display con foro centrale elimina la presenza del notch, offrendo per la prima volta in un dispositivo Samsung un rapporto 21.9:9 e assicurando la massima fruibilità dei propri contenuti preferiti, senza distrazioni. La selfie cam ospitata nel piccolo foro è da 10 Megapixel.

Sul retro, invece, una doppia fotocamera composta da un sensore ultra wide da 12 Megapixel e da un sensore grandangolare da 12 Megapixel con OIS (Optical Image Stabilization). Inoltre: zoom digitale fino a 8x, registrazione HDR10+ e tracciamento AF.

Il dispositivo è mosso da un processore octa-core Qualcomm SM8150, coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna

La cerniera di Galaxy Z Flip garantisce una chiusura del dispositivo fluida e stabile. La cerniera nascosta integra anche una struttura in fibre di nylon che previene l’ingresso di sporcizia e polvere nel dispositivo.

Samsung ha collaborato con Google per progettare l’interfaccia One UI con la modalità Flex. Quando il dispositivo è in modalità Flex (aperto ad angolo retto), il display si divide automaticamente in due schermi da 4 pollici, in modo da poter visualizzare facilmente immagini, contenuti o video nella metà superiore del display e controllarli nella metà inferiore.

Prezzo, colori e disponibilità

Galaxy Z Flip sarà disponibile in quantità limitate nelle colorazioni Mirror Purple e Mirror Black a partire dal 14 febbraio 2020 ad un prezzo consigliato di 1.520 euro.