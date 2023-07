Galaxy Z Flip5: prezzi più alti, ma c’è confusione

Samsung Romania sta organizzando una promozione con in palio 10 Samsung Galaxy Z Flip5. Online, infatti, sono stati pubblicati i termini e le condizioni di tale evento: peccato però che insieme a questi sia stata caricata anche la scheda del pieghevole, con incluso il prezzo.

Secondo il documento, dunque, il modello Z Flip5 da 256 GB avrebbe un prezzo di 6.599 RON, pari a circa €1.330. In confronto, lo Z Flip 4 da 256 GB costava 5.700 RON, ovvero €1.150. In aggiunta a questa svista, ci sono state altre fughe di notizie precedenti. Pare infatti che il modello da 128 GB potrebbe costare €70 in meno, ovvero 1260€.

Ovviamente bisogna sempre tenere a mente il fatto che Paesi diversi hanno regole di tassazione (e soprattutto un’imposizione IVA ) diverse, un fattore che potrebbe cambiare tutto. Altri rumor precedenti, infatti, sembrano dare numeri molto vari. Il modello da 128 GB potrebbe costare €1.300, mentre per altre fonti il Samsung Z Flip5 da 256 GB costerebbe €1.200, contraddicendo il prezzo precedente. Si tratterà di falsi o di prezzi regionali? Chissà.

Ormai non bisognerà speculare ancora per molto, perché il pieghevole sarà mostrato per la prima volta il 26 di luglio. E con esso, anche il suo prezzo.