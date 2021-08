Galaxy Z Fold 3 sarà compatibile soltanto con S Pen Pro e Fold Edition

Dopo una lunghissima attesa, il Galaxy Z Fold 3 sta finalmente per arrivare. Si è ampiamente parlato del fatto che il nuovo smartphone di Samsung sarà il primo dispositivo pieghevole a godere del supporto della S Pen, il pennino smart della compagnia sudcoreana. C’è però un importante dettaglio ribadito da Samsung: Z Fold 3 sarà compatibile soltanto con S Pen Pro e S Pen Fold Edition.

La differenza è tutta nella punta: i nuovi modelli sono dotati di una punta soffice e retrattile, studiata per non danneggiare in alcun modo il display. Il problema non sta nello schermo, che grazie ad una speciale pellicola protettiva sarà l’80% più resistente, ma nei vecchi modelli dello stilo, non progettati per l’uso col pieghevole. Il sistema operativo di Galaxy Z Fold 3, ad ogni modo, notificherà l’utente nel caso questo dovesse tentare di utilizzare un pennino non compatibile, rifiutandosi di accettare qualsiasi input.

I nuovi pennini possono essere acquistati separatamente, oppure in bundle con Galaxy Z Fold 3. Preordinando il nuovo pieghevole entro il 26 agosto si riceverà anche il Note Pack, che include Flip Cover, S Pen e adattatore da 25W.