LG Electronics ha annunciato i prezzi per il mercato italiano della nuova collezione di TV 2020, che offre un’ampia scelta di soluzioni di TV OLED e NanoCell, 4K e 8K.

Il cuore tecnologico dei nuovi modelli è il processore α (Alpha) Gen 3 AI dotato di una maggiore potenza di elaborazione e nuovi algoritmi di deep learning per migliorare la qualità delle immagini e dei suoni anche grazie numerose funzioni studiate appositamente per riprodurre in modo efficace tutti i tipi di contenuti: film e serie TV, giochi ed eventi sportivi.

Tv Oled

I TV OLED ZX 8K, disponibili nella doppia versione 88 e 77 pollici, saranno disponibili a un prezzo consigliato al pubblico di rispettivamente di 30,999 euro e di 19,999 euro.

L’elegante Wallpaper TV, OLED WX, nella versione 65 pollici avrà un prezzo di 4,999 euro mentre la neonata serie GX con il Gallery Design debutta sul mercato a 6,999 euro nella versione 77 pollici, 3,499 euro nella versione 65 pollici e 2,499 nella versione 55 pollici.

Infine la serie CX, già molto apprezzata dal mercato, offrirà la versione 77 pollici a 4,999 euro, la versione 65 pollici a 2,799 euro e la versione 55 pollici a 1,999 euro.

Tv NanoCell

I TV 8K con tecnologia NanoCell debuttano sul mercato con un prezzo consigliato al pubblico di 5,499 euro (versione 75”) e di 3,999 euro (versione 65”) per LG Nano99.

Entrambi i TV NanoCell 8K, come i TV OLED 8K, superano i requisiti di definizione della Consumer Technology Association (CTA) e hanno ottenuto il logo CTA 8K Ultra HD.

Il TV Nanocell 4K LG Nano90 sarà disponibile a un prezzo di 3,999 euro per la versione 86 pollici, 2,499 euro per la versione 75 pollici e 1,699 euro per la versione 65 pollici.

Disponibilità da fine aprile

Gli LG TV della collezione 2020 saranno disponibili a partire da fine aprile in tutti i negozi, online e fisici, di elettronica di consumo. Tuttavia i preordini per le serie OLED CX e GX sono già attivi insieme a una promozione speciale: preordinando un modello della serie GX o CX, LG regala un LG 32LK6200,uno Smart TV 32” bianco FHD.

La promozione è valida per i preordini effettuati tra il 13 aprile e il 3 maggio. Dopo aver eseguito il preordine su uno degli store di elettronica di consumo aderenti all’iniziativa, é sufficiente effettuare la la registrazione sul sito www.lg.com/it/promotions entro il 31 maggio.

Il listino dei Tv LG