Garmin is back on track: servizi in ripristino dopo l’attacco degli hacker

Dopo l’attacco hacker subito da Garmin nei giorni scorsi, che aveva pregiudicato il funzionamento di alcuni servizi come ad esempio Garmin Connect, destinato ai dispostivi IoT prodotti dell’azienda, le cose stanno tornando alla normalità. A renderlo pubblico in Italia è il suo Managin Director, Stefano Viganò, in una breve nota su Linkedim.

Siamo lieti di annunciare che molti dei sistemi e dei servizi interessati dalla recente interruzione, tra cui Garmin Connect, stanno tornando al funzionamento. Alcune funzionalità presentano ancora limitazioni temporanee durante l’elaborazione di tutti i dati. Ringraziamo tutti i nostri clienti per la vostra pazienza e comprensione. Per ulteriori informazioni, visitare www.garmin.com/outage

Alla pagina di servizio, segnalata per ottenere ulteriori informazioni: www.garmin.com/outage troverete invece il comunicato ufficiale e le domande e risposte più frequenti.

Il comunicato di Garmin

Il sistema informatico di Garmin è stato vittima di un attacco che è penetrato all’interno di alcuni server. Molti dei servizi online dell’azienda sono stati immediatamente interrotti, tra cui le funzioni del sito web, l’assistenza clienti, le applicazioni rivolte ai clienti e le comunicazioni interaziendali. I tecnici Garmin, valutata la natura dell’attacco, hanno subito intrapreso le procedure di risanamento dei propri sistemi informatici.

Al momento, il gruppo di lavoro non ha rilevato elementi per poter affermare che i dati degli utenti, incluse le informazioni sui pagamenti di Garmin Pay, siano stati consultati, persi o rubati. Inoltre, si precisa che la funzionalità dei prodotti Garmin non è stata compromessa, fatta eccezione della possibilità di caricare e condividere i normali servizi online su Garmin Connect. I server sono in fase di ripristino e l’azienda conta di tornare al normale funzionamento nei prossimi giorni: da una prima analisi i tecnici al lavoro non si aspettano alcun impatto negativo sulle consuete operazioni online.

Tuttavia, si potranno verificare alcuni ritardi nelle risposte agli utenti dovuti alla riattivazione delle normali funzioni; l’obiettivo è quello di gestire nel minor tempo possibile eventuali richieste giunte nelle ultime ore. Garmin è consapevole del disagio arrecato agli utenti durante il blackout dei propri server e conferma che sta lavorando a pieno regime per ristabilire la normale funzionalità, ringraziando in particolar modo i milioni di appassionati per la pazienza dimostrata in queste ore.