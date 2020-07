La forza del sole diventa fonte di energia per la nuova gamma di smartwatch Garmin: tre nuove serie di sportwatch, fēnix 6, Instinct e tacticx Delta nella versione Solar Edition che integrano l’innovativa ed esclusiva tecnologia fotovoltaica Solar, in grado di trasformare la luce solare in energia così da aumentare l’autonomia della batteria.

La ricarica è garantita da una lente speciale trasparente studiata per non inficiare in modo alcuno l’estetica del prodotto.

«Garmin offre una tecnologia innovativa di ricarica solare nei suoi dispositivi indossabili. I nuovi modelli Solar Edition sono il risultato del continuo impegno dei nostri ingegneri, che si dedicano in ricerche e studi per migliorare sempre di più l’esperienza di utilizzo dei nostri sportwatch – ha dichiarato Stefano Viganò, Amministratore Delegato di Garmin Italia – Oggi più che mai dobbiamo prenderci cura di energie e risorse, crediamo che questa evoluzione possa essere l’inizio di una nuova strada nello sviluppo di strumenti sempre più evoluti dedicati alla pratica sportiva e al proprio benessere».

Garmin Instinct Solar

La linea Garmin Instinct Solar assicura, fra le tante features, la rilevazione del livello di ossigenazione del sangue e la funzione Body Battery, per rilevare il livello energetico attraverso il controllo del sonno, dell’intensità dell’allenamento e molto altro.

Il risultato della combinazione tra la ricarica solare e la nuova modalità di risparmio energetico garantisce una durata della batteria praticamente doppia. Se infatti Instinct Solar, in condizioni di utilizzo standard, garantisce fino a 24 giorni senza ricarica, l’autonomia raddoppia nel caso di esposizione al sole.

Per gli amanti della tavola e delle onde c’è Instinct Solar – Surf Edition, che permette di conoscere i dati delle maree e l’analisi automatica di onde, velocità e distanze percorse dai surfisti. È stato progettato avvalendosi della collaborazione degli atleti più esperti di questo sport.

Garmin fēnix 6

Dopo il successo del modello fēnix 6X – Pro Solar, la famiglia degli smart sportwatch Garmin si amplia con i modelli fēnix 6 – Pro Solar e fēnix 6S – Pro Solar.

fēnix 6S – Pro Solar (con cassa da 42 millimetri) ha un’autonomia garantita fino a 9 giorni che si estende con l’esposizione al sole del display. La batteria di fēnix 6 – Pro Solar (con cassa da 47 millimetri), invece, in modalità smartwatch garantisce un uso fino a 16 giorni se adeguatamente ricaricato con la luce solare. È disponibile anche la versione fēnix 6 e 6S Solar, che fornisce tutte le funzioni della serie PRO ma senza caratteristiche avanzate come la mappa e la possibilità di caricare musica: un prodotto perfetto per chi desidera allenarsi e fare sport.

Oltre alla tecnologia Solar, i fēnix 6 – Pro Solar e fēnix 6S – Pro Solar prevedono nuovi profili sport dedicati al surf, alla mountain bike e all’arrampicata indoor. Un’evoluzione che apre ancora più vie all’avventura.

Garmin Tactix Delta

Il modello tactix Delta – Solar Edition e la sua versione Ballistics rappresentano la quarta generazione della serie di sportwatch tattici firmati Garmin: progettati secondo lo standard militare MIL-STD-810, utilizzano la ricarica solare per prolungare la batteria del dispositivo fino a 24 giorni grazie all’ esposizione alla luce del sole.

La lente Power Glass protegge un display da 1,4 pollici (36% in più rispetto agli altri modelli della gamma tactix) per il massimo della visibilità in ogni situazione.

Tra le funzioni innovative la modalità Stealth, che consente di seguire un’attività disabilitando in automatico qualsiasi condivisione di segnale esterno, e la funzione Kill Switch, per eliminare in modo immediato tutti i dati utente, compresi i percorsi e i waypoint, tramite la semplice pressione di un pulsante. Inoltre, al suo interno troviamo mappe TopoActive Europee precaricate e funzionalità di navigazione avanzate, tra cui altimetro barometrico, bussola e la compatibilità di più sistemi di navigazione satellitare globale.

Prezzi

Instinct Solar e Instinct Solar – Surf Edition sono disponibili a partire da 399,99 euro.

Garmin fēnix 6 – Solar Edition hanno un prezzo che parte dai 749,99 euro.

Infine, Garmin tactix Delta – Solar Edition e Garmin tactix Delta – Solar Edition Ballistics sono disponibili a partire da 1.099,99 euro.

Per ulteriori informazioni potete visitare il sito Internet di Garmin.