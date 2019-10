Geomiq promette 124mila euro a chi donerà il proprio volto a un robot

Accettereste 100mila sterline (circa 124mila euro) per donare il vostro volto a un robot che verrà prodotto su larga scala? Lo so, sembra uno dei tanti quesiti ipotetici pensati per animare le serate uggiose insieme agli amici e probabilmente direste di sì. Ma se la proposta fosse reale e imminente? Accettereste di vedere la prossima generazione di robot con il vostro viso?

Hasta la vista baby

Questo bizzarro annuncio, che sembra quasi una provocazione o una trovata pubblicitaria, esiste davvero. La richiesta arriva da Geomiq, società che non si occupa direttamente di robot ma di componentistica e che, a quanto si legge sul sito ufficiale, seleziona i candidati per una società che lancerà nel 2020 un una gamma di robot pensati per aiutare gli anziani. Non ci sarebbero nemmeno limiti di età, basta inviare una propria foto all’indirizzo e-mail: faces@geomiq.com. Il vincitore della selezione, prima di ricevere il premio in denaro, dovrà però rinunciare a tutti i diritti di immagine.

I’ll be back

Insomma, 124mila euro sono una bella cifra, anche se l’idea di avere cloni di se stesso sparsi per il pianeta, non credo sia tanto allettante. Qualcuno ha addirittura profetizzato un futuro alla Terminator, dove un robot con la nostra faccia potrebbe tornare indietro nel tempo per far fuori qualche personaggio influente o nella peggiore delle ipotesi, vendicarsi di noi. Noi, poveri mortali, che per 125mila euro siamo disposti non solo a vendere la nostra faccia ma probabilmente anche l’anima al diavolo.