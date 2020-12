Giblins Fantasy Builder debutta su Huawei AppGallery

Huawei ha annunciato la disponibilità su Huawei AppGallery di Giblins Fantasy Builder, il nuovo gioco fantasy dove è possibile costruire il proprio castello medievale dei sogni. Gli utenti Huawei potranno così immergersi in anteprima in un mondo fantasy grazie a un gameplay che coniuga strategia e gestione delle risorse, come minerali preziosi, e armi, fino alla produzione della deliziosa birra al Kombucha. Il tutto con l’aiuto dei Giblins, laboriose e dispettose creature simili ai goblin.

Giblins Fantasy Builder

“Siamo molto entusiasti di collaborare ancora una volta con Huawei per portare il delizioso mondo dei Giblins su AppGallery e contemporaneamente a tutti i giocatori mobile”, ha dichiarato Wayne Meazza, Executive Vice-President, Behaviour Interactive. “Siamo certi che le immagini fantasy del gioco, il tono ironico e i simpatici riferimenti alla cultura pop attireranno un’ampia varietà di giocatori, portando tanto divertimento direttamente nel palmo delle loro mani.”

Il terzo polo…

È anche un modo per giocare su smartphone sfidando il monopolio di Apple e Google. Huawei AppGallery, attivo in oltre 170 Paesi e oggi il terzo più grande store di app al mondo, vede oltre 100.000 app integrate con HMS Core e 500 milioni di utenti attivi mensilmente in tutto il mondo.

Per scaricare Giblins Fantasy Builder su AppGallery, cliccate qui sotto: https://appgallery.huawei.com/#/search/giblins?1607525092526