Giocate a Fortnite su cellulare con GeForce NOW

Giocate su tutti i dispositivi in qualsiasi momento!

Grazie alla potenza del cloud gaming, i possessori di account Fortnite possono giocare sui loro dispositivi mobili con GeForce NOW. Ecco tutto quello che c’è da sapere e come scaricarlo e utilizzarlo.

Che cos’è GeForce NOW?

È il servizio di cloud gaming di Nvidia. Con esso, gli utenti possono giocare ai propri giochi su tutte le piattaforme idonee, compresi PC, dispositivi mobili e persino smart TV! Trattandosi di un servizio cloud, è possibile cambiare dispositivo e giocare ai giochi salvati senza soluzione di continuità.

Non è nemmeno necessario un dispositivo di fascia alta, poiché il server si assume il carico di eseguire il gioco. Ci sono dei requisiti, ma non sono così costosi da ottenere come l’installazione diretta sul dispositivo.

Requisiti di sistema

Velocità Internet

15 Mbps per 720p e 60 FPS

25 Mbps per 1080p e 60 FPS

Almeno 80 ms di latenza da un centro dati NVIDIA (40 ms consigliati)

Almeno 40 Mbps per le risoluzioni e i frame rate più elevati

*È richiesto il piano di adesione a GeForce NOW

PC Windows

Sistema operativo Windows 7 o superiore a 64 bit. Si consiglia l’aggiornamento Windows 10 Anniversary.

CPU Dual Core x86-64 almeno 2GHz o più veloce

4 GB DI RAM

Una GPU che supporti DirectX 11

PC Mac

MacOS 10.11 o superiore

I sistemi Mac introdotti nel 2009 o successivamente consentiranno lo streaming a 1080p 60 FPS

Chromebook

Deve avere almeno 4GB di RAM

NVIDIA SHIELD TV

Qualsiasi modello con capacità HDMI

Supporto della risoluzione 4K per una grafica e una frequenza dei fotogrammi migliori.

*Richiede l’iscrizione a GeForce NOW

Browser (si applicano i requisiti hardware per il dispositivo che lo esegue)

Chrome 77.x

Edge 91.xx

Android

Almeno 1 GB di memoria disponibile

Android 5.0 (L) o successivo

Supporta OpenGL ES2.0 o superior

Safari iOS

iPhone o iPad con iOS 14.3 o successivo (l’elenco dei dispositivi compatibili è disponibile sul sito web Apple)

TV Android

Come un dispositivo Android o

Chromecast con Google TV 2021

Qualsiasi TV con capacità HDMI

Lo streaming 4K non è disponibile sui televisori Android, anche con un abbonamento

TV Intelligenti

Selezionare i TV LG 2021/2022 con gli ultimi aggiornamenti del firmware e del browser (l’elenco completo è disponibile sul sito Web di LG ).

). TV Samsung 2022 (per la conferma, fare clic su questo link)

Qual è la differenza tra Fortnite Mobile e questa versione?

Fortnite Mobile è, ovviamente, ottimizzato per i telefoni. Ciò significa un calo della qualità grafica, che riduce anche il carico dei trasferimenti di dati. Con GeForce NOW, giocherete alla versione PC di Fortnite attraverso il cloud. Entrambi i metodi di gioco consentono l’uso di controller, ma quelli che si possono utilizzare variano a seconda della versione in uso.

GeForce NOW ha bisogno di una connessione Internet veloce per funzionare correttamente, quindi i dati non sono sufficienti (a meno che non abbiate un piano dati veloce). Non è adatto a chi è in movimento. Il lato positivo è che la grafica è di qualità PC su qualsiasi dispositivo si utilizzi. Inoltre, gli utenti di iPhone/iPad possono finalmente giocare sui loro dispositivi mobili! Epic Games ha ritirato l’applicazione dall’App Store, una buona notizia per loro.

Come Giocare a Fortnite su GeForce NOW

È necessario un account GeForce; registratevi sul sito web utilizzando un PC. Scaricate l’applicazione sul dispositivo di vostra scelta. È possibile scaricarla direttamente dal sito per PC (Windows o Mac). Gli utenti Android possono trovarla sul Play Store. I televisori LG e Samsung hanno i loro negozi dove si dovrebbe poter ottenere l’applicazione. Gli utenti del browser possono andare su http://play.geforcenow.com/ per iniziare.

Anche altre piattaforme di gioco, come Steam, Origin e Ubisoft Connect, potrebbero essere collegate al servizio. Dipende da dove si possiede il gioco in questione.

Avete Bisogno di un’iscrizione?

Il servizio primario di cloud gaming può essere utilizzato gratuitamente, quindi non è necessaria alcuna iscrizione. Il pagamento di un piano consente di accedere a risoluzioni e framerate migliori solo se il dispositivo e la connessione Internet sono in grado di supportarli. Per ulteriori informazioni, visitare la sezione del sito dedicata all’iscrizione.

Godetevi il Cloud Gaming!

GeForce NOW supporta oltre 1000 giochi nel suo cloud. Dai titoli AAA ad alcuni famosi giochi indie, c’è qualcosa per tutti i tipi di giocatori, casual o hardcore. Il gioco è a portata di mano, anche senza una piattaforma di gioco dedicata. Tutto ciò che serve è un dispositivo con le specifiche minime per questo servizio e una connessione Internet veloce.

Divertitevi a ottenere le skin dal negozio di oggetti di Fortnite su tutti i vostri dispositivi!