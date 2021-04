Gioco online: come la pandemia ha cambiato le abitudini degli utenti

Negli ultimi mesi abbiamo potuto assistere ad una serie di cambiamenti del mercato per quanto riguarda tanti settori economici. Uno di questi è senza dubbio il settore del gioco d’azzardo. Questo settore è stato tra i pochissimi a non vedere minimamente degli sbocchi da marzo 2020, se si esclude la piccola parentesi estiva. Ciò ha portato da un lato ad una situazione tragica per molti imprenditori e dall’altra parte un cambiamento delle abitudini dei giocatori, i quali si sono dovuto riversare totalmente sull’online.

Boom del gioco online

Come detto, non potendo giocare di persona, le persone hanno cominciato a riversarsi sull’online. Ed allora è stato facile prevedere un vero e proprio boom del settore. Addirittura, nell’ultimo anno hanno fatto capolino tantissimi nuovi siti di gioco online, proprio per andare incontro alla richiesta degli utenti. Ovviamente parliamo di tutti i tipi di gioco, dalle scommesse, al bingo online.

Si stima una crescita generale di oltre il 40% per quanto riguarda l’utenza con l’online. Difatti, si potrebbe dire che questo processo di digitalizzazione del settore era già cominciato negli ultimi anni, ma ha visto un’accelerata enorme proprio a causa della pandemia e delle chiusure delle sale da gioco fisiche.

Come cambia l’utenza

Va da sé che, a questo punto, si è generato anche un cambiamento radicale dell’utenza e del giocatore. La stessa figura è cambiata notevolmente. In primo luogo, si è acquisita una certa coscienza del fatto che il mercato sia ricco di alternative. Ecco allora che i giocatori sono diventati più attenti alle loro esigenze e prima di scegliere un sito di gioco online anziché un altro, valutano alcuni fattori essenziali. In secondo luogo perché ora si può giocare praticamente dappertutto, grazie a smartphone e tablet, e di conseguenza ci si può dedicare al gioco in qualsiasi momento.

Oggi i giocatori valutano tanti fattori. Per esempio, se un sito ha un jackpot, un montepremi, molto elevato, allora potrà sicuramente suscitare maggiore interesse. È vero, però, che non si tratta dell’unico fattore da valutare. Anche la grafica e la musica di alcuni giochi possono essere determinanti, in quanto rischiano di respingere o attirare il giocatore. Ma anche la varietà di giochi presenti su un sito può spingere alla scelta di un portale anziché un altro.

Perdite in tutta Italia

Il settore del gioco, per quanto riguarda i locali fisici, ha registrato delle ingenti perdite nell’ultimo anno. Si parla persino di tanti casino storici italiani che hanno dovuto licenziare diversi dipendenti per far fronte alle spese. Difatti, da marzo 2020 si è registrato uno stop quasi totale e ciò ha messo a terra tantissimi imprenditori.

In Italia ci sono oltre 15 mila esercizi commerciali che si occupano di gioco: parliamo di bingo, casino, sale da scommesse e così via. In Campania si sono registrate oltre 2700 chiusure, mentre in Lombardia circa 1500. Dati che fanno riflettere sull’impatto della pandemia su questo settore. Si è registrato un calo anche del 50% degli introiti rispetto all’anno precedente, dato che sicuramente crescerà.