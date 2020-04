Un augurio di buona Pasqua a voi lettori. Un giorno di Pasqua molto diverso rispetto a quelli passati. Siamo tutti chiusi nelle nostre case, in attesa che questa terribile epidemia ci lasci e ci permetta di tornare alle nostre vite e al nostro lavoro.

Niente parenti, amici, gite fuori città, ponti o mini vacanze.

In questo ultimo mese anche la nostra redazione ha dovuto “ritirarsi” in smart-working. Abbiamo intensificato il flusso di notizie, video, prove, guide per cercare di esservi più vicini e vogliamo cogliere questa occasione per ringraziare tutti quelli che ci hanno scelto per stare in contatto e continuare a informarsi. Siete stati, tanti, tantissimi.

Nel frattempo abbiamo continuato a lavorare anche alla rivista cartacea di Cellulare Magazine. Il nuovo numero sarà nelle edicole nei prossimi giorni. E, a tale proposito, c’è una bella novità. In questa situazione di emergenza è nata da pochi giorni una catena di solidarietà che ha portato alcune edicole a fare consegna a domicilio di giornali e periodici ai propri clienti, spesso impossibilitati a uscire. Pubblicheremo l’elenco nei prossimi giorni.

Ma per oggi vogliamo augurarvi tanta serenità, dare a tutti un abbraccio virtuale e unirci a voi nella speranza di poterci mettere presto alle spalle questo complesso periodo.

Auguri, auguri di buona Pasqua a tutti.