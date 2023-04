Gli iPhone sono adatti al Gaming?

L’iPhone è uno dei telefoni più popolari al mondo, noto per la sua tecnologia all’avanguardia e la sua capacità di fare tutto. Ma è adatto al gaming? La scelta di un dispositivo per i videogame dipende da molteplici fattori, tra cui la RAM, la CPU, il display e via dicendo. Un iPhone è in grado di superare questi test?

Gli iPhone e l’iGaming

Il casinò mobile ideale per il tuo dispositivo mobile ha un suo prodotto nell’App Store, perché gli iPhone sono senza dubbio ideali per il gioco online. Slot machine, giochi da tavolo, scommesse sportive, poker … a prescindere dalle preferenze, la potenza dei processori Apple, unita alla grande RAM disponibile e alla fantastica fluidità dello schermo rendono gli iPhone di ultima generazione (dal 2020 in poi) ideali per tutti i tipi di giocatori.

Le specifiche tecniche degli iPhone per il gaming

Quali sono i fattori che determinano la qualità di un dispositivo per il gaming?

RAM

Uno dei fattori principali che determinano l’esperienza di gioco che un dispositivo può offrire è la RAM, ovvero la memoria a breve termine. Si tratta di quel componente che consente al telefono di gestire più informazioni contemporaneamente. Finora, la RAM degli smartphone si aggirava sui 2-4 gb, ma gli iPhone di ultima generazione arrivano anche a 6 gb. Per intenderci, i laptop di fascia bassa hanno una RAM di 4 gb. Alcuni modelli di iPhone sono, quindi, più potenti di un computer.

CPU

Anche la CPU è molto importante per il gaming, in quanto consente prestazioni più veloci e meno lag. Il primo processore originale Apple, l’A14 Bionic, è stato introdotto con l’iPhone 12 nel 2020 e lavorava con 6 core e 64 bit. In soli 3 anni, l’azienda è riuscita ad amplificare le prestazioni di una CPU già molto potente, passando a un processore capace di rivaleggiare anche con alcuni computer.

Parliamo del processore Apple A16 Bionic, che per ora è presente solo nell’iPhone 14 Pro e si avvale di un motore neurale a 16 core, che è capace di gestire 17 trilioni di operazioni al secondo. In termini di gaming, questo significa avere a disposizione una potenza incredibile che garantisce la massima velocità e la quasi totale assenza di lag.

L’A15 Bionic, presente ancora in tutti i modelli post-2020, è abbastanza simile, ma ha una larghezza di banda minore. In termini di prestazioni ciò significa che l’iPhone 14 è più “lento” delle versioni Pro e Pro Max, ma comunque più potente rispetto a molti smartphone.

Risoluzione dello schermo

La risoluzione dello schermo è un fattore importante da considerare quando si sceglie un dispositivo per il gaming, in quanto da essa deriva la qualità delle immagini. Fortunatamente, gli iPhone sono comunemente noti per le loro grandi prestazioni in termini di nitidezza e fluidità delle immagini anche con colori brillanti.

Limitazioni degli iPhone per il Gaming

La prima che viene in mente riguarda le dimensioni dello schermo: per quanto sia nitido e fluido, un display che va da 6.1” a 6.7” non può certamente competere con i 15.6” di un laptop di fascia media e certamente non con i 17.3” dei computer pensati apposta per il gaming.

C’è anche poi il problema della connessione Internet: i videogame ad alta definizione necessitano di una banda larga potente, che non sempre è disponibile all’aperto. E poi la RAM: 6 gb sono ottimi, ma naturalmente non possono competere coi 16 gb dei laptop da gaming.

Giochi da PC su iPhone

Pixabay

Con la loro grande potenza e velocità, gli iPhone sarebbero sprecati per i soli giochi mobile. Fortunatamente, i modelli di ultima generazione consentono di giocare ad alcuni dei videogame più popolari.

I migliori giochi da PC disponibile su iPhone

Non tutti i giochi da PC sono disponibili su iPhone, ma ci sono alcuni titoli popolari che sono stati adattati o portati su dispositivi mobili, tra cui:

Minecraft

Grand Theft Auto: San Andreas

Fortnite

Civilization VI

Stardew Valley

Among Us

Questi sono solo alcuni esempi, ma l’App Store include numerosi altri titoli disponibili su App che offrono un’esperienza di gioco di alta qualità.

Steam Link

Nel caso l’App Store non contenga un gioco da PC specifico, non c’è problema. Nel 2019, Valve Corporation ha introdotto Steam Link, l’app che consente di trasmettere i giochi Steam da PC sull’iPhone tramite streaming. È sufficiente avere a disposizione una buona rete Internet. L’app supporta anche l’uso di controller tramite Bluetooth o cavo USB, il che consente di continuare a giocare anche senza avere accesso diretto al PC.

Il lato negativo che è, per funzionare, Steam Link necessita di un collegamento diretto tra iPhone e PC, perciò non è possibile giocare ovunque.

Gli iPhone sono la scelta giusta per il gaming?

Assolutamente sì! Gli iPhone di ultima generazione hanno una grande potenza, RAM che arriva a 6 gb, display a risoluzione fino a 4k e un processore originale capace di gestire innumerevoli operazioni al secondo. Tutto ciò non può che favorire il gaming, in quanto fornisce un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente con colori nitidi e senza interruzioni.