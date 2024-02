Gli ultimi leak di Nothing Phone (2a) prima della presentazione

Il prossimo smartphone di Nothing, il Phone (2a), sarà mostrato ufficialmente il 5 marzo. Ma a pochi giorni dall’evento abbiamo ancora nuove immagini trapelate, che svelano le due tonalità di colore del telefono.

Le immagini evidenziano la doppia fotocamera posteriore, che conferisce a questo telefono un aspetto particolare. Si possono notare i tre LED che conferiscono alla serie Nothing il suo look caratteristico, ma anche la mancanza di ricarica wireless.

Nothing ha già confermato che il Phone (2a) sarà alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7200 Pro, personalizzato appositamente per Nothing. Secondo alcune voci, la versione da 8/128GB sarà venduta a €349, mentre quella con 12/256GB avrà un prezzo di €399.