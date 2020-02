Gmail, arrivano i filtri per rendere più semplici le ricerche avanzate

La ricerca di Gmail sta ricevendo un aggiornamento significativo che consentirà agli utenti di restringere più facilmente i risultati per aiutarli a trovare un’email specifica.

Fino ad oggi, gli utenti potevano selezionare manualmente i filtri di ricerca ma queste opzioni erano meno semplici e quindi sottoutilizzate da molte persone. Con la versione aggiornata della ricerca di Gmail, i nuovi filtri che Google chiama “chip di ricerca”, appariranno direttamente sotto la casella di ricerca per un accesso semplice e con un clic.

Al momento del lancio, sono disponibili numerosi filtri, inclusi quelli che ti aiuteranno a restringere le e-mail per mittente, per periodo di tempo e altro ancora. Puoi anche utilizzare i nuovi filtri per escludere determinati tipi di risultati di ricerca, ad esempio quelli che sono aggiornamenti del calendario o chat specificando le e-mail per tipo di allegato, come testo, foglio di calcolo o PDF.

I filtri possono essere utilizzati in combinazione, aiutandoti a restringere le ricerche. Ad esempio, puoi cercare un’email con il nome di un collega, che include un PDF, ed è stato inviato il mese scorso, usando solo pochi clic sui filtri.

Uscita

L’aggiornamento di Gmail è disponibile da oggi, 19 febbraio agli utenti di G Suite e potrebbe richiedere fino a 15 giorni per essere completato, afferma Google.