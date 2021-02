Goldrake torna in un videogioco (PC e console) di Microids

Per la gioia di grandi e piccini torna a far parlare di sé il mitico Goldrake, al debutto sugli schermi di tutto il mondo come incarnazione digitale di un videogioco realizzato da Microids e Dynamic Planning. In passato Goldrake è già stato protagonista di diverse realizzazioni ludiche che non hanno però mai lasciato il segno. Si è trattato però di produzioni realizzate molti anni fa e in alcuni casi, come quella per Commodore 64, si è trattato di produzioni artigianali. Negli anni ’80, nelle sale giochi, sono invece circolate versioni più o meno ufficiali e anche sugli store di Google e Apple si possono trovare alcuni titoli a tema. In questo caso invece parliamo di una versione ufficiale con tanto di benedizione del padre di Goldrake, il mitico Go Nagai.

Goldrake: il gioco

In realtà sul gioco si sa molto poco, fatta eccezione che sarà un action game e che uscirà nelle versioni per console e PC. Niente smartphone per ora, ma non è esclusa una sorpresa se il titolo dovesse avere successo. Realizzata 45 anni fa, la serie animata fu uno dei primi successi giapponesi capaci di conquistare il mondo negli anni negli anni ’70. Le iconiche battaglie contro il perfido Vega, gli attacchi dalla base dei cattivi sul lato nascosto della luna, e le incredibili armi di Goldrake, hanno segnato l’immaginario di intere generazioni.

“Siamo orgogliosi della nuova partnership con Dynamic Planning, ha dichiarato Stéphane Longeard, CEO di Microids. Vogliamo sviluppare questo videogioco per tutti i fan del franchise e per le nuove generazioni di giocatori. Il nostro team sta lavorando duro per assicurare la massima fedeltà alla serie originale. Non vediamo l’ora di poter mostrare al pubblico tutte le prossime novità!”

“Dare nuova vita alle avventure di Goldrake grazie alle moderne tecnologie è un sogno che diventa realtà, ha commentato Go Nagai, il creatore di UFO Robot Goldrake. Sono molto felice della partnership appena conclusa, e non vedo l’ora di mettere le mani sul videogioco”