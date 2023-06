“Google, aiutami a scrivere”: in arrivo l’intelligenza artificiale su Gmail

Google ha annunciato che entro la fine dell’anno porterà l’intelligenza artificiale su tutti gli strumenti di Workspace, e sembra proprio che Gmail sarà il primo. Infatti Google ha appena lanciato, per alcuni utenti selezionati, una versione di prova di una funzionalità che prende il nome di “aiutami a scrivere”.

Purtroppo dall’Italia non si può ancora fruirne: infatti è necessaria un’iscrizione al programma Workspace Labs, che da noi non è disponibile. Tuttavia possiamo almeno vedere cosa porterà il nuovo strumento, e a prima vista sembrerebbe essere estremamente valido.

Aiutami a scrivere si presenta come una versione più specifiche di ChatGPT (o Bard, per essere più appropriati). Vi basterà inserire un breve prompt che spieghi cosa desideriate scrivere nella mail e l’IA redarrà per voi una bozza. Si potranno scegliere anche diversi stili di scrittura: per esempio “formale”, “elaborato”, “breve” e, naturalmente, “mi sento fortunato”.

Bisogna specificare che non la scriverà completamente per voi, ma lascerà degli spazi vuoti da riempire con informazioni appropriate. Inoltre Google preme a specificare che i contenuti potrebbero non sempre essere corretti sia dal punto di vista logico che da quello grammaticale, pertanto vale la pena ricontrollare con cura ciò che è stato scritto. Nonostante le limitazioni, si tratta comunque di un gran bel risparmio di tempo e sarà particolarmente utile a chi scrive tante e-mail.