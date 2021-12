Google annuncia l’arrivo dei giochi Android su Windows nel 2022

Android e Windows combattono la stessa battaglia? Mentre Microsoft ha ufficializzato il supporto per le applicazioni Android su Windows 11, Google continua ad avanzare le sue pedine nell’ecosistema Windows.

Oltre ai dispositivi Android e ai Chromebook, Google Play Games sarà disponibile su Windows. Questo è ciò che ha appena annunciato Greg Harrell, direttore di Google. L’obiettivo è quello di poter passare da uno smartphone a un tablet o ad un PC in modo semplice.

Non è ancora chiaro come Google intenda emulare i giochi Android su Windows. Verranno eseguiti in locale utilizzando una macchina virtuale? Grazie al cloud computing Google, però, ha specificato che si tratterà di un’applicazione Windows nativa che sarà compatibile con Windows 10 e Windows 11 .

Questa non è una sorpresa… I dettagli dei piani di Google per le applicazioni Android su Windows sono apparsi per la prima volta in un documento durante la causa di Epic contro Apple all’inizio di quest’anno. Datato ottobre 2020, il documento di 70 pagine descriveva uno sforzo ambizioso per portare i giochi Android su Mac e PC Windows.