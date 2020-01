A seguito di un post apparso su Reddit e relativo a un problema fra Google Assistant e le telecamere di sicurezza domestiche di Xiaomi, Google ha momentaneamente disabilitato l’integrazione con Mi Home, la piattaforma per la casa intelligente di Xiaomi.



Google sta esaminando il bug che avrebbe causato la visualizzazione involontaria di feed di videocamere provenienti da altre case da parte di un utente con una videocamera di sicurezza Xiaomi Mijia.

L’utente di Reddit ha pubblicato le immagini in un post in cui ha descritto dettagliatamente il problema. In pratica, quando l’uomo ha chiesto al suo Google Next Hub di visualizzare uno dei feed della sua fotocamera Xiaomi, si è visto mostrare immagini fisse e distorte provenienti da altre case, tra cui quella in cui vi era un bambino addormentato.



Un portavoce di Google ha dichiarato: “Siamo a conoscenza del problema e siamo in contatto con Xiaomi per lavorare a una soluzione. Nel frattempo, abbiamo disanilitato le integrazioni di Xiaomi Mi Home sui nostri dispositivi”.