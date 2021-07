Google ammette che il suo assistente ci registra di nascosto

Una leggenda metropolitana diventa improvvisamente realtà. Sì, gli smart speaker o gli smartphone con Google Assistant possono ascoltarci a nostra insaputa e con loro anche i dipendenti di Google. Il fatto è stato ammesso martedì dai rappresentanti di Google davanti a una commissione parlamentare indiana ed è subito scoppiato il caso.

Sapere che le nostre conversazioni possano essere registrate e ascoltate non è una novità. È risaputo e specificato nei termini di utilizzo che frammenti delle conversazioni con l’Assistente Google possano essere ascoltate dopo aver pronunciato “ Ok Google ” ma questa è la prima volta che l’azienda ha riconosciuto che può registrarci in qualunque momento.

Migliorare il riconoscimento vocale

Secondo India Today, i dirigenti interrogati dal Parlamento hanno specificato che non erano state ascoltate informazioni sensibili e che si si trattava di conversazioni generali che sono state ascoltate per essere utilizzate dagli esperti per “ migliorare la tecnologia vocale per diverse lingue “.

Tali pratiche potrebbero equivalere a una violazione della privacy e il giudizio finale deve pronunciarsi su questo caso prima di formulare raccomandazioni al governo indiano. Innescare una registrazione senza la frase magica “Ok Google” causa dei problemi di privacy e non può essere sottovalutato.

