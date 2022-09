Google cancella i piani per produrre il Pixelbook nel 2023

Nell’ultimo anno, Google ha profuso numerosi sforzi al fine di ampliare la sua presenza sul mercato.

Al di fuori di Android, Big G ha lavorato sia sui tablet, con il lancio di Android 12L, sia sui dispositivi indossabili, con un nuovo Pixel Watch in arrivo.

I laptop erano un’altra area in cui Google stava lavorando: oggi tuttavia, si apprende dal portale The Verge che Google avrebbe cancellato i piani di produzione del suo Pixelbook.

L’annullamento del progetto fa parte delle recenti decisioni di riduzione dei costi interni a Google tanto che tutto il personale che ha lavorato al progetto Pixelbook è stato trasferito in altre divisioni.

Un portavoce di Google ha dichiarato a The Verge: “Google non condivide futuri piani di prodotti o informazioni sul personale; tuttavia, ci impegniamo a creare e supportare un portafoglio di prodotti Google che siano innovativi e utili per i nostri utenti […] Per quanto riguarda il personale, in tempi in cui cambiano le priorità, lavoriamo per trasferire i membri del team in altre divisioni di dispositivi e servizi”.