Google Chrome 100: nuovo look minimalista e icona ridisegnata

La nuova versione del popolare browser di Google, debutta nella sua versione 100. Tra le novità troviamo una nuova icona dai colori più vivaci e con un design minimalista, seguendo la tendenza del “design piatto” già visto su vari sistemi operativi come Windows, Mac, iOS e Android.

Oltre a 28 correzioni di sicurezza, una delle principali modifiche apportate su Chrome 100 è la scorciatoia per disattivare l’audio delle schede, adottata in precedenza dal browser stesso, ma abbandonata nel 2018. Per utilizzarla basta cliccare sull’icona dell’altoparlante di una qualsiasi scheda che sia non attualmente selezionata.

In Chrome per Android, le novità includono l’eliminazione della Lite Mode, implementata nel 2014 e che funzionava risparmiando sui dati mobili. Inoltre, l’interfaccia del browser ora ottiene maggiore influenza dallo strumento Material You, facendo sì che i menu di Chrome assumano i colori dello sfondo.

Come eseguire l’aggiornamento a Chrome 100

Per aggiornare il browser e utilizzare Chrome 100, gli utenti Android possono scaricare la nuova versione direttamente dal Play Store. Per chi usa iOS, l’aggiornamento può essere fatto su App Store. Gli utenti Windows, macOS e Linux devono accedere alle impostazioni del browser e fare clic sulla scheda “Informazioni su Chrome”; il sistema aggiornerà quindi la versione automaticamente.