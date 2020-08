Google Chrome: in arrivo due novità per l’organizzazione delle schede e la gestione dei pdf

Questo martedì, Google ha annunciato una serie di nuove funzionalità che arricchiranno il suo browser Internet Chrome nel settore business: l’organizzazione delle schede e la modifica diretta dei pdf.

L’arrivo dei gruppi di schede su Chrome è una funzionalità finora disponibile solo sulla versione beta del browser. In effetti, come l’annuncio di Google in un post sul blog, sarà più facile gestire questi gruppi di schede: “Ora puoi comprimere ed espandere i tuoi gruppi di schede in modo che sia più facile vedere quali desideri”.

Sempre per quanto riguarda le schede, è stata rivista anche la loro gestione da parte della modalità tablet di Google Chrome. Toccando il numero di schede, gli utenti non passeranno a una visualizzazione che mostra tutte le pagine aperte con le anteprime ma le schede appariranno sopra la pagina in lettura. Questa funzione arriverà prima sui Chromebook.



Nella versione Android di Chrome per smartphone sarà anche più facile trovare una scheda, semplicemente digitandone il nome o il messaggio nella barra degli indirizzi. L’interfaccia ti avviserà mentre la scheda è aperta potendoci andare direttamente senza dover aprirne un’altra. Inoltre, Google coglie l’occasione per presentare ulteriormente la modalità di anteprima delle schede, che viene visualizzata sotto ogni scheda quando ci si passa sopra con il cursore: “Questo è utile quando hai molte schede che si assomigliano”.

Oltre alla gestione delle schede, altre due funzionalità sono state presentate da Google. La prima riguarda la gestione dei PDF. Ora sarà possibile compilare questo tipo di file – ad esempio per i moduli – direttamente in Google Chrome oltre a salvarne le modifiche. Non sarà più necessario passare attraverso un editor di file PDF, Chrome offre non solo l’anteprima, ma anche la modifica di questi documenti.



L’altra funzione questa volta riguarda il QR Code. Google annuncia infatti la possibilità di condividere un sito in modo più semplice, in particolare grazie ai QR Code. “Puoi anche stampare la pagina o generare un codice QR per scansionarlo o scaricarlo. Questo nuovo codice QR è in arrivo anche su Chrome per PC e può essere utilizzato grazie a una nuova icona QR nella barra degli indirizzi di Chrome”, afferma Google.