Google Foto: l’utilizzo offline diventa più efficace

Con ogni articolo che parla di Google Foto, potremmo dilungarci su quanto sia popolare e utilizzata questa app in tutto il mondo. Google non intende smettere con gli aggiornamenti e, oggi, l’applicazione diventa più interessante da utilizzare senza una connessione Internet.

In effetti, da poco è possibile creare, modificare album e spostare gli elementi su Google Foto anche se non si è collegati ad internet. Fino ad ora, infatti, era necessario essere connessi al Wi-Fi o ai dati cellulare per poter eseguire questa operazione.

Offline e sincronizzazione

Saremo in grado di aggiungere immagini a un album (appena creato o già esistente) anche nel bel mezzo di un’escursione o in un paese straniero senza un piano mobile adatto. Funziona anche se le foto in questione non sono ancora state sincronizzate con Google Foto.

A proposito di sincronizzazione, va ovviamente ricordato che fino a quando non ci si ricollegherà ad Internet, gli album creati o le modifiche apportate offline saranno visibili solo sul proprio smartphone e non su altri dispositivi collegati all’account Google.

Casualmente, questa è una funzione che può essere molto pratica, soprattutto su smartphone dove Google Foto è utilizzato come galleria di immagini predefinita.