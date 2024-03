Google annuncia la data del suo evento per gli sviluppatori

La conferenza annuale degli sviluppatori di Google, chiamata in gergo tecnico Google I/O, si terrà il 14 maggio 2024.

Da tempo, tuttavia, l’evento, seppure nato per gli sviluppatori rappresenta ormai qualcosa di molto di più, poiché, nell’occasione, l’azienda è solita annunciare nuovi servizi e nuove soluzioni e, a volte, anche prodotti hardware.

Non mancano, solitamente, neppure ghiotti teaser sui prossimi dispositivi Pixel.



Ecco perché l’appuntamento con il Google I/O è diventato, di anno in anno, sempre più importante nel calendario di Google così come nell’agenda dei consumatori, che si segneranno certamente questa data per “sbirciare” tutte le novità che saranno presentate da Big G.



Come sempre Google trasmetterà in streaming live i keynote e le sessioni per dare a tutti la possibilotà di seguire l’evento, anche in remoto.