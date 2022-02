Google: la grande idea per la schermata di blocco che non ha mai visto la luce

Ci sono grandi idee che purtroppo non si concretizzano mai. E’ proprio Google a fornirci una nuova prova di questa affermazione. Grazie ad una fonte affidabile, Android Authority ha potuto scoprire una praticissima funzione predisposta per Android 11 ma mai distribuita al grande pubblico.

Nella pratica, Big G stava pensando di rendere più intelligenti le schermate di blocco e l’Always-on Display dei nostri smartphone.

Una panoramica della funzione

In un angolo della schermata iniziale, questo widget permette essenzialmente di vedere l’ora, la data e il meteo, ma può anche e soprattutto fornire informazioni rilevanti a seconda del luogo e dell’ora del giorno (info sul traffico, dettagli del tuo prossimo volo, ecc.).

Guardando le immagini, tutto suggerisce che si doveva premere sulla tab in questione per aprire a schermo pieno delle funzioni rapide dedicate alla situazione in cui ci troviamo. Ad esempio, cliccando su “ Buonanotte”, senza sbloccare, lo smartphone offre un pratico controllo delle luci collegate della casa, del termostato o della telecamera di sorveglianza. Vediamo anche scorciatoie per impostare la sveglia o riprodurre il rumore bianco per addormentarsi.

Diverse schermate pop-up

Android Authority sottolinea che sembra logico dover toccare un riquadro per distribuire l’intero menu. Diversamente, la funzione sarebbe stata dannosa per l’autonomia e la conservazione del pannello dello smartphone. Lasciare delle immagini troppo a lungo su uno schermo bloccato o spento non è mai una buona idea.

Google aveva iniziato a codificare questa funzione, ma non ha mai lanciato un prototipo per il test ed è impossibile sapere con certezza cosa abbia bloccato l’implementazione di una tale funzionalità.