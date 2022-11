Google Lens si guadagna un posto al sole sulla home di Google, per fare ricerche con le immagini

Google Lens è stato lanciato nel 2017 come funzionalità esclusiva degli smartphone Pixel, sbarcando su tutti i dispositivi Android e iOS pochi mesi dopo, nel 2018, tramite Google Foto.

Nel tempo, il servizio è cresciuto tanto che ora Google ne ha fatto uno strumento da mettere bene in evidenza nella sua home page. Per citare Rajan Patel, VP of Engineering for Search, Image Search e Lens di Google, non capita spesso che la home page di Google cambi.

E quando lo fa, non è per caso. A partire da oggi, infatti, l’icona di Google Lens si trova accanto al microfono all’interno della casella di ricerca su Google.com.

Basta premere l’icona della fotocamera per ottenere ciò che si può vedere nello screenshot qui sotto.

È sufficiente trascinare un’immagine, caricare un file o incollare un collegamento a un’immagine per ottenere le corrispondenze e le informazioni tratte da tutto il Web, unitamente ai testi che si riferiscono al file.

L’importante spazio occupato dall’icona di Lens sarà certamente di aiuto a molti utenti. Il servizio, infatti, non parte oggi ed è disponibile da tempo, solo era stato fino ad ora tenuto un po’ nascosto, almeno a livello grafico.