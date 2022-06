Google Maps: arrivano le informazioni sulle strade a pedaggio

Google ha annunciato sul suo blog una nuova funzionalità: i prezzi dei pedaggi. La funzione sarà disponibile, durante la navigazione, per circa 2.000 strade a pedaggio e sarà attivata sia sui dispositivi Android sia su quelli iOS.

Il prezzo del pedaggio stimato per la destinazione sarà raccolto “grazie a informazioni attendibili delle autorità locali responsabile per il pedaggio“. Fra le informazioni previste anche alcuni dettagli specifici sulla tipologia di strada e sugli eventuali orari in cui il tratto è a pagamento.

Google Maps continuerà a consentire comunque agli utenti di attivare la modalità “Evita pedaggi” dalle impostazioni e offrirà anche informazioni sul metodo di pagamento.

La funzione sarà inizialmente lanciata in India, Indonesia, Giappone e Stati Uniti, ma molti Paesi dovrebbero presto seguire.

Fonte