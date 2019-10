Google ha sviluppato una nuova funzione per la sua app di Google Maps che fornisce una navigazione vocale più dettagliata in modalità pedonale, cioé quando si utilizza lo smartphone per raggiungere una destinazione camminando.

La guida vocale dettagliata è stata lanciata in coincidenza con la Giornata mondiale della vista (che si celebra ogni anno il secondo giovedì del mese di ottobre) ed è destinata in modo particolare ad aiutare le persone con disturbi della vista a percorrere con sicurezza percorsi pedonali e a raggiungere con maggiore facilità la propria destinazione.

La nuova funzione consente di sapere quanto tempo manca alla prossima svolta in modo da potersi preparare e annuncia la direzione verso la quale si sta camminando. L’utente sarà anche avvisato nel momento in cui si avvicina a un incrocio.

La guida vocale dettagliata aiutarà anche le persone che non hanno alcun problema di vista a spostarsi in modo più sicuro. Ad esempio, consente di tenere il telefono in tasca e comunque in posizione più nascosta, in presenza di luoghi affolati o dove l’incidenza dei furti è elevata. ciò permetterà anche di non essere mai distratti dallo schermo del telefono mentre si cammina o di attraversano strade trafficate.

Attivare la nuova modalità è semplice: basta aprire il menu “Impostazioni” in Google Maps, toccare “Impostazioni Navigatore“, scorrere fino alla fine dell’elenco fino alla “Opzioni di navigazione a piedi” e selezionare “Guida vocale dettagliata”.

La funzione è in via di distribuzione e potrebbe dunque arrivare sui vostri telefoni nelle prossime settimane.