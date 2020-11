Google Maps introduce nuove funzionalità anti-Covid

Come tutte le aziende del mondo, anche quelle tecnologiche sono alle prese con la crisi sanitaria causata dalla pandemia Covid-19 per far in modo che i loro prodotti e servizi soddisfino le aspettative degli utenti in questo particolare momento. Google Maps non fa eccezione.

Il servizio di mappe in tempo reale rafforza così alcune delle sue funzioni in Italia per supportare meglio le persone durante la crisi sanitaria. Nelle ultime settimane, chiunque è stato in grado di attivare un layer Info Covid-19 su Google Maps: basta premere il pulsante dedicato in alto a destra dell’interfaccia, appena sotto la barra di ricerca. Premendolo e quindi rimpicciolendo la mappa, si può vedere il numero di nuovi casi per 100.000 persone, paese per paese, su una media di sette giorni.

Da poco, questo livello mostrerà anche il numero di casi dall’inizio della pandemia. Non è tutto, questa funzione mostrerà anche “link alle risorse delle autorità locali su Covid. Ciò consentirà di continuare a imparare direttamente su Maps le linee guida locali, i luoghi di test e le restrizioni nel tuo paese”.

I collegamenti in questione verranno aggiunti a quelli già pubblicati e reindirizzati a Wikipedia, al New York Times o ai dati della Johns Hopkins University. Questo aggiornamento al livello Info Covid-19 verrà implementato in Italia verso la fine di novembre.

Google Maps vuole anche aiutare a sapere se le distanze sociali possono essere rispettate nel trasporto pubblico che si vuole prendere. In Italia, l’applicazione mostrerà così le informazioni sul traffico in tempo reale sull’autobus, metro o treno “grazie ai commenti degli utenti in tempo reale”.

Ad oggi saranno quindi più completi, a condizione che siano disponibili i dati per un determinato viaggio. Infatti, la brutta notizia è che se nessun utente lascia commenti, Google Maps non sarà in grado di indicare nulla a priori.