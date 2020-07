Novità in vista per l’app Google Maps per Android Auto. A partire dalla versione 10.45, gli utenti potranno godere di un’interfaccia aggiornata a cui sono state apportate alcune modifiche e numerosi miglioramenti.

L’aggiornamento offre a Google Maps un look più nuovo con pulsanti modificati, menù e segnalazioni fluttuanti.



Come riportato da Android Police, le indicazioni che appaiono durante la navigazione hanno ora angoli arrotondati, occupano meno spazio e permettono in tal modo di poter ancora vedere parte della mappa sullo sfondo. Allo stesso tempo, l’aggiornamento migliora la navigazione orizzontale. Le indicazioni stradali non occupano tutta la lunghezza dello schermo e il menù delle impostazioni non copre più l’intero schermo.

L’app standalone di Android Auto avrebbe dovuto essere gradualmente eliminata a vantaggio di una più ampia esperienza in auto. Al contrario, l’app continua a rimanere disponibile sul Play Store e chiunque può scaricarla provando in tal modo Android Auto pur in mancanza di una minima compatibilità con gli strumenti della vettura.