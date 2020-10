Google Maps si prepara alla rivoluzione con la realtà aumentata

A maggio del 2019, Google ha implementato una nuova e importante funzionalità su Maps che stravolgerà completamente l’esperienza: la navigazione in realtà aumentata. Negli ultimi mesi, l’app ha ricevuto numerosi miglioramenti software per rendere tutto più comprensibile e funzionale.

Il cambiamento principale è da ricercare nell’aggiunta di nuovi punti di riferimento. Raggiungendo una determinata destinazione, l’utente si troverà a fare i conti durante il suo viaggio con marker relativi a luoghi emblematici di una città: dall’Empire State Building a New York al Pantheon a Roma, passando per alcuni parchi locali, per esempio. Un modo, secondo Google, per comprendere meglio l’ambiente e orientarsi meglio.

Se si vuole arrivare ad un determinato indirizzo, Google Maps mostrerà quanto si è lontani dal luogo e quale direzione prendere per raggiungerlo il più velocemente possibile sfruttando sempre la realtà aumentata.







Anche nel caso dell’opzione “Trasporti pubblici”, quando si prende la metropolitana ed è necessaria una passeggiata per raggiungere la destinazione, la modalità AR sarà quindi disponibile per la parte a piedi. Secondo Google, questa aggiunta può aiutarci nell’orientamento quando si esce da un ingresso della metro.

Aggiunta anche l’implementazione della condivisione della posizione (sempre in AR) disponibile direttamente su Google Maps, ma fino ad allora riservata ai dispositivi Pixel. Anche gli smartphone Android e iOS che supportano ARCore e ARKit riceveranno questa funzione nelle prossime settimane.

Venticinque città trarranno vantaggio da tutte queste nuove funzionalità, ha annunciato oggi l’azienda di Mountain view. Roma è una di queste, così come Amsterdam, Bangkok, Barcellona, ​​Berlino, Budapest, Dubai, Firenze, Istanbul, Kuala Lumpur, Kyoto, Londra, Los Angeles, Madrid, Milano, Monaco, New York, Osaka, Praga, Parigi , San Francisco, Sydney, Tokyo e Vienna.