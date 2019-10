Google Pixel 4 e Pixel 4 XL ufficiali: novità, prezzi e uscita in Italia

Google ha ufficialmente lanciato Pixel 4 e Pixel 4 XL, un aggiornamento necessario per stare al passo con la concorrenza ma comunque in grado di offrire numerosi miglioramenti e nuove funzionalità.

Entrambi i Pixel 4 sono dotati di una triplice fotocamera aggiornata con funzionalità di astrofotografia in modo da poter scattare il cielo notturno e la Via Lattea senza utilizzare una fotocamera professionale, una funzionalità che verrà anche trasferita sui dispositivi Pixel 3 e 3a con l’ultimo aggiornamento dell’app della fotocamera, nonché il supporto Live HDR+ per una qualità fotografica eccezionale.

“Puoi usare Night Sight per scatti del cielo notturno, delle stelle e persino della Via Lattea (quando trovi una notte limpida)”, ha dichiarato Brian Rakowski, vicepresidente, Product Management. “Pixel 4 ha anche Live HDR + nel mirino in modo da sapere esattamente come sarà la tua foto, anche quando stai usando i nuovi controlli in condizioni di scarsa illuminazione”.

Un’altra novità dei Pixel 4 è la funzione Motion Sense, che consente di interagire con l’interfaccia del telefono utilizzando i gesti delle mani grazie a un sensore radar in miniatura che rileva i movimenti attorno al dispositivo. Ad esempio, puoi usare i gesti delle mani per mettere a tacere la suoneria del telefono, posticipare le sveglie, eliminare i timer e persino saltare le canzoni.

Software e hardware

Non manca il nuovo Assistente intelligente con attivazione vocale integrato di Google, molto più profondo, molto più veloce e con supporto a più app esterne.

Inoltre, i Pixel 4 presentano una nuova app di sicurezza personale che può chiamare automaticamente i servizi di emergenza nella tua zona se rileva che sei stato vittima di un incidente d’auto.

Sotto la scocca, i Pixel 4 vantano 6 GB di RAM, un display da 90 Hz da 5.7 e 6.3 pollici, oltre al processore Snapdragon 855 con Pixel Neural Core, il motore utilizzato per l’apprendimento automatico, l’elaborazione su dispositivo e l’elaborazione sempre attiva. Ovviamente è alimentato dall’ultimo sistema operativo mobile Android 10 e viene fornito con aggiornamenti di sicurezza mensili per 3 anni, nonché l’accesso ai servizi di sicurezza avanzati di Google.

Infine, le batterie sono rispettivamente di 2800 mAh e 3700 mAh.

Prezzi e uscita

I pre-ordini di Pixel 4 e Pixel 4 XL partono da oggi sul sito ufficiale Google Store con prezzi a partire da 759€ in tre colori diversi, tra cui Just Black, Clearly White e un’edizione limitata in arancione. La disponibilità generale è prevista per il 24 di ottobre.