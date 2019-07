Google ha svelato un’immagine del retro di Pixel 4, che vi abbiamo proposto nella giornata di sabato, ma la sezione frontale del nuovo smartphone di Big G è ancora in gran parte sconosciuta.



Oggi, l’affidabile @OnLeaks ha pubblicato i rendering 3D di Pixel 4 XL

Dalle foto si nota l’assenza di notch e di mircofori, né vi è la presenza di fotocamere pop-up. Solo una piccola cornice superiore dove viene alloggiata una doppia fotocamera selfie, l’auricolare e alcuni sensori.



@OnLeaks e PriceBaba avevano pubblicato i rendering del modello Pixel 4 circa un mese fa. Il design è lo stesso, ma il telefono è ancora più piccolo.

Il modello XL avrà un display da 6,25 “(con un formato 19,5: 9). L’assenza di un lettore di impronte digitali suggerisce la presenza di un modulo in-display. Il telefono misurerà 160,4 x 75,2 x 8,2 mm (lo spessore sale a 9,3 mm dove la scocca ospita la fotocamera posteriore e diventa un po più spessa). Il fratello monore di XL dovrebbe invece avere uno schermo da 5,6/5,8 “e misurare 147,0 x 68,9 x 8,2 mm.

I nuovi telefoni Google Pixel 4 dovrebbero portare in dote una seconda fotocamera con teleobiettivo da 16 Megapixel e dunque per la prima volta avranno più sensori. Oltre a all’obiettivo principale e al tele, inoltre, ci dovrebbe essere un sensore 3D ToF (non ci sarà un’ottica ultra grandangolare).



Il resto del design di Pixel 4 XL non si allontana troppo da quello del suo predecessore con le griglie degli altoparlanti stereo in bella vista, la porta Usb Type-C sul fondo e nessun jack da 3,5 mm. Lo smartphone, naturalmente, sarà mosso dall’ultimo chipset di Qualcomm, lo Snapdragon 855, coadiuvato da 6 GB di Ram.

La presentazione della nuova gamma Pixel 4 è prevista per il prossimo mese di ottobre.