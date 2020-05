Google Pixel 4a arriverà in Europa a Giugno e sarà l’anti-iPhone SE

Secondo quanto affermato dal blog tedesco Caschys che è entrato in possesso di alcuni documenti di Vodafone Germania, l’atteso Pixel 4a è stato rimandato a causa dell’emergenza Covid-19 ma debutterà comunque nel mese di Giugno.

Allo stato attuale, Google potrebbe scegliere di svelare il proprio dispositivo durante la conferenza di presentazione di Android 11 beta prevista per il 3 giugno.

L’attesa è alta dopo l’annuncio di iPhone SE 2020 perché permetterebbe di ri-aprire una fascia di mercato ormai abbandonata. Una fetta di appassionati Android che cerca uno smartphone compatto, con un buon processore, un’ottima fotocamera e Pixel 4a dovrebbe arrivare con uno schermo Full-HD+ OLED da 5,81 pollici, processore Snapdragon 730 e 6 GB di Ram. Il tutto ad un prezzo contenuto.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, Google offrirà due tagli: 64 e 128 GB mentre sul retro troveremo lo stesso modulo fotografico dei Pixel 4 con un obiettivo grandangolare di apertura da 12,2 Megapixel (f/1,7). A completare il reparto ci sarebbe poi una notch con un sensore selfie da 8 Megapixel e un campo visivo di 84 gradi per facilitare gli autoritratti per molti. Dentro una batteria da 3080 mAh (80 mAh in più rispetto al Pixel 3a) ricaricabile in 18W tramite USB-C.

Interessante poi il prezzo di partenza che dovrebbe essere di 399 euro in Europa per la versione da 64 GB.