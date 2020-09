Google Pixel 4a debutta nella versione 5G

A distanza di due mesi dalla presentazione del Pixel 4a, Google rilancia forte sulla fascia media del mercato con lo scopo di democratizzare le reti di nuova generazione. Ed ecco in arrivo Pixel 4a 5G, un modello compatto per lanciare un guanto di sfida ad iPhone SE 2020 e OnePlus North.

Google Pixel 4a 5G ripropone dimensioni compatte e appetibili (153,9 x 74 x 8,2mm) rispetto alla maggior parte degli smartphone sul mercato e con un peso di soli 168 grammi sulla bilancia.

Rispetto a Pixel 5, in questo modello troviamo una diagonale leggermente più grande e pari a 6,2 pollici con un rapporto 19,5:9 e un pannello con tecnologia OLED dalla definizione di 1080 x 2340 pixel ma con un refresh rate fisso a 60Hz. Il retro è realizzato in plastica policarbonato molto omogenea e senza particolari dettagli estetici. Al centro, il lettore di impronte tondo è leggermente incassato, mentre il modulo fotografico è riposto in alto a sinistra.

All’interno del Pixel 4a si nasconde un processore Snapdragon 732G in grado di supportare le reti 5G, affiancato poi da 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di spazio di archiviazione senza possibilità di espansione tramite memorie esterne.

Si sdoppiano invece i sensori fotografici sul retro: il principale è il solito ma collaudato obbiettivo da 12.2 Megapixel (f/1.7) mentre il secondario è un grandangolare di fattura Sony (UMX481) da 16 Megapixel. La funzione Night Vision è nuovamente presente per illuminare gli scatti notturni e i selfie sono affidati ad un sensore da 8 Megapixel (f/ 2.0).

Per quanto riguarda la batteria, probabilmente limitata dalle dimensioni del telefono, Google si è accontentata di inserirne una da 3885 mAh. Il software, invece, è l’ultima creazione di Big G: Android 11.

Prezzo e uscita

Google Pixel 4a 5G debutterà il 15 ottobre in Giappone e da novembre in Australia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Taiwan, UK e USA al prezzo di 499$/499 euro. Non sembra essere prevista un’uscita in Italia.