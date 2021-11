Google Pixel 6 non si ricarica con alcuni cavi, ma c’è un motivo

Nelle ultime giornate stiamo assistendo a diverse segnalazioni utenti di Pixel 6 che si lamentano di non riuscire a ricaricare il proprio smartphone. A prima vista si potrebbe pensare all’errore, ma sorprendentemente Google ha reso noto che si tratta di una funzionalità intenzionale. Ecco spiegato perché.

Questa “feature” non si presenta come tale: infatti non compare alcuna notifica ma semplicemente il Pixel 6 rifiuta di caricarsi. Non c’è da temere, però, perché Google ha fatto sapere che questo comportamento si verifica soltanto utilizzando cavi o caricabatterie di scarsa qualità.

Per proteggere la batteria infatti lo smartphone di Google rifiuterà di interfacciarsi con accessori che non si conformano allo standard USB-C 2.0. Il motivo non è ancora ufficialmente noto, ma si tratta quasi sicuramente di questioni di sicurezza della batteria. Del resto, la decisione dell’azienda di non includere alcun alimentatore nella confezione di Pixel 6 ha probabilmente portato diversi utenti ad affidarsi a soluzioni di fortuna. La filosofia di Google però e legittima: evitare potenziali alla batteria e, contemporaneamente, anche all’utente che la utilizza.