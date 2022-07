Google Pixel 6a: la videorecensione

Dopo tanta attesa, Google Pixel 6a [scheda tecnica qui] ha fatto il suo ingresso sui mercati internazionali, sbarcando anche in Italia dove, da questa mattina, può essere pre-ordinato sullo store Google presente su Amazon, al costo di 459 euro. Nel prezzo, Google ha voluto anche comprendere un paio di auricolari Bluetooth true wireless. il modello Pixel Buds 6A.

Pixel 6a è il classico modello di transizione verso i Pixel 7, che usciranno in autunno, un modello con le potenzialità dei precedenti top di gamma by Google, offerto però a un prezzo maggiormente contenuto Un modo per avvicinare all’ecosistema puro di Google gli utenti del mondo smartphone.

Pixel 6a è infatti mosso dal processore Google Tensor

Pixel 6a è infatti mosso dal processore Google Tensor, un chip a 5 nanometri, capace di una frequenza massima di 2,80 Ghz e supportato dalla scheda grafica Mali-G78 MP20. Tensor è il primo processore sviluppato da Google per i suoi Pixel e ha già mostrato la sua reattività e il buon mix di prestazioni e consumi sul modello Pixel 6 Pro.

Lo smartphone ha un display gOled da 6,1 pollici con refresh a 60 Hz e risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel). È dotato di 6 GB di Ram e 128 GB di storage (non espandibili) e offre una doppia fotocamera da 12 Megapixel, con sensori wide e ultrawide, oltre a una selfie cam da 8 Megapixel.

Google ha lavorato anche sull’autonomia, integrando una batteria da 4.400 mAh che può essere ricaricata via cavo a 18W.

La nostra redazione ha avuto la possibilità di provare per alcune settimane Google Pixel 6A: in questa pagina vi proponiamo la nostra videorecensione, nella quale potrete leggere tutti i pro e i contro del nuovo smartphone.