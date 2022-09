Google Pixel 7 avrà un prezzo super-aggressivo per competere con iPhone 14

Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro saranno presentati ufficialmente il 6 ottobre. Molte informazioni stanno circolando sul Web e Google ha contribuito a stuzzicare la nostra attenzione, senza però anticiparne i prezzi. Tuttavia, come spesso accade in prossimità di un lancio, un leak sul web svela il prezzo atteso in Europa.

Lo youtuber spagnolo Jose Morales Ros – Geekdegafas su YouTube – ha condiviso un tweet accompagnato da un interessante screenshot catturato da Amazon secondo cui il lancio di Google Pixel 7 è confermato in Spagna e costerebbe circa 649 euro. Esattamente lo stesso prezzo del Pixel 6 dell’anno scorso.

Tutto fa pensare che in Italia verrà applicato lo stesso prezzo di 649 euro e il prezzo del Pixel 7 non dovrebbe subire variazioni nemmeno negli Stati Uniti.

Pixel 7 vs iPhone 14

Questa notizia è particolarmente interessante nel contesto inflazionistico che stanno attraversando Italia ed Europa. Tantissimi prodotti stanno aumentando i loro prezzi e il settore tecnologico non viene risparmiato. Con i suoi Pixel 7, Google sembra quindi pronta a sacrificare parte del guadagno.

Questo modello sarà sicuramente paragonato all’iPhone 14 il cui aumento di prezzo per pochi miglioramenti tecnici è uno dei principali difetti. Contro questo avversario lanciato a più di 1000 euro, il Google Pixel 7 potrebbe avere varie carte da giocarsi.

Infine, sullo screenshot di Geekdegafas, possiamo anche leggere che il Google Pixel 7 sarà disponibile alla vendita dal 13 ottobre. Informazioni del tutto credibili poiché è già stato confermato che i preordini inizieranno il 6 ottobre, una settimana prima.