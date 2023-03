Google Pixel 8 Pro si mostra nei primi render, ecco cosa cambia

Il design di Google Pixel 8 Pro si mostra finalmente in diversi render. Non si tratta di immagini ufficiali, anche perché è ancora molto presto per l’uscita dello smartphone. Tuttavia possiamo quantomeno goderci una prima occhiata a questo nuovo telefono.

Non ci sono molte sorprese dal punto di vista del design: è visibilmente il successore del Pixel 7 Pro. Tuttavia c’è qualche novità: gli angoli più arrotondati, le fotocamere, e anche un misterioso sensore presente sotto il flash.

Lo schermo del Pixel 8 Pro dovrebbe essere leggermente più piccolo del predecessore, 6,52 pollici. Il chip che utilizzerà però è nuovo: il Tensor G3 2023, non ancora annunciato.

A giudicare dai precedenti modelli, la data di lancio del nuovo smartphone di Google dovrebbe essere ad ottobre. Tuttavia si attendono novità all’evento Google I/O, previsto invece per maggio.