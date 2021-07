Il Google Pixel Fold avrà un display a 120 Hz ad alta efficienza energetica

Google, Xiaomi, Oppo, Vivo e altri produttori di smartphone stanno preparando le armi nel campo degli smartphone pieghevoli. Samsung, che ha già tre modelli ne dovrebbe annunciare altri due durante il suo Unpacked l’11 agosto, il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3.

Alcuni rumor parlano di tantissime uscite di modelli con schermi pieghevoli a partire da quest’anno. E secondo l’analista Ross Young, tutti questi smartphone hanno una cosa in comune: sono dotati degli ultimi pannelli Samsung Display, ovvero i pannelli LTPO a 120 Hz.

In un tweet, un esperto di linee di produzione annuncia che “tutti i display pieghevoli 2021 che utilizzano i pannelli Samsung Display saranno 120Hz e LTPO. Questo ovviamente riguarda Z Flip 3 da 6,70 pollici, Z Fold 3 da 7,55 pollici e pieghevole da 7,57 pollici di Google, 7,11 pollici di Oppo, Vivo e 8,1 pollici di Xiaomi.”

Ricordiamo che a parte Mi Mix Fold di Xiaomi, nessuno di questi brand ha annunciato ufficialmente questi modelli. Tuttavia, c’erano già voci secondo cui Samsung avrebbe prodotto display pieghevoli per tutti.

Che cosa è la tecnologia LTPO?

LTPO un acronimo in inglese che significa: “Silicio policristallino a bassa temperatura”. Si tratta di una tecnologia più costosa di quella convenzionalmente utilizzata negli schermi OLED. Gli schermi LTPO dovrebbero essere in grado di variare la loro frequenza di aggiornamento in base alle esigenze dell’utente al fine di salvare la batteria dei dispositivi. Ad esempio, sulla schermata iniziale di uno smartphone che non si muove, la frequenza di aggiornamento potrebbe toccare i 5 Hz. Ma se l’utente inizia a fare qualcosa, come ad esempio giocare a un gioco, lo schermo adotterà nuovamente una frequenza di aggiornamento più elevato.

In generale, LTPO è spesso associato a un pannello OLED e a un dispositivo a batteria, poiché è principalmente una tecnologia che mira a ridurre il consumo di uno schermo. Questa tecnologia è già presente nel settore su Apple Watch, ma anche in alcuni smartphone di fascia alta di Samsung (il Galaxy S20 Ultra, S21 Ultra e Z Fold 2 ), nonché in OnePlus 9 Pro. e Oppo con il Find X3 Pro .