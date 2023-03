Google Pixel Tablet: due supporti di ricarica rivoluzionari in arrivo?

Lo scorso ottobre durante la conferenza Made by Google, Google ha annunciato Pixel Tablet, il suo primo tablet touchscreen. Un modello in arrivo nel 2023 che sembra promettente e incentrato sull’esperienza software, un’area in cui il produttore eccelle negli smartphone.

Una ricarica speciale

Il leaker SnoopyTech ha pubblicato su Twitter, il 23 marzo, diverse immagini del supporto del tablet. In realtà, questo design lo avevamo già visto alla conferenza Made by Google tenutasi nel 2022.

Un supporto che assomiglia molto a quello di un Google Nest Hub o di un Nest Hub Max. È piuttosto logico, poiché abbinando il Pixel Tablet a questa base, otteniamo un risultato simile. Inoltre, agirà anche da altoparlante, comodo per lo streaming di musica con una migliore qualità audio.

Due supporti

Google potrebbe non lanciare un solo supporto di ricarica. Come rivelato da un precedente leak, il produttore avrebbe un secondo supporto in riserva, anche se ci fosse un solo modello di tablet. Ci sarebbe un’altra base che verrebbe utilizzata solo per caricare. Possiamo quindi pensare che sarebbe necessario spendere di più per avere la versione con speaker e quindi utilizzare il Pixel Tablet come schermo connesso.

Inoltre, 9to5Google aveva riscontrato in un’anteprima dell’APK di Google Home l’esistenza di due accessori per il tablet, che in realtà potrebbero essere queste due basi, con i nomi in codice “Korlan” e “Yuzu”.

In ogni caso, la data ufficiale è fissata per il 10 maggio al Google I/O 2023. Nonostante il focus sarà sull’intelligenza artificiale, non mancheranno Android 14, Pixel 7a e anche Pixel Fold.