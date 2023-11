Google Play: le migliori app del 2023

Oltre a Apple, che ha diffuso oggi i vincitori dell’App Store Award 2023, con i quali premia le migliori app e i migliori giochi per iPhone, iPad e Mac, anche Google ha scelto le migliori app pubblicate sul suo store Google Play per l’anno 2023.

Imprint: Learn Visually è la migliore app vincitrice in assoluto. È un’app educativa che, come suggerisce il nome, consente di imparare cose nuove concentrandosi sulle immagini.

La lista completa dei premiati è la seguente:

Honkai: è il miglior gioco di Google per il 2023. Il titolo vince sia sull’App Store sia su Android. Necessita di un telefono con buona potenza per dare il meglio di sè, ma è indubbiamente da considerare il gioco dell’anno.

Di seguito, invece, la lista dei Google Play Best of 2023 awards per quanto riguarda la sezione Game:

• Best Game: Honkai: Star Rail

• Best Multiplayer: Farlight 84

• Best Pick Up & Play: Monopoly Go!

• Best Indie: Vampire Survivors

• Best Story: Honkai: Star Rail

• Best Ongoing game: Stumble Guy

• Best Multi-device Game: OUTERPLANE – Strategy Anime

Infine, i premiati scelti dagli utenti:

Users’ Choice App: ChatGPT

Users’ Choice Game: MONOPOLY GO!