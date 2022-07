Google Play Store, ora ci si dovrà fidare degli sviluppatori in ambito di sicurezza

Alcuni cambiamenti riguardanti la sicurezza stanno per arrivare nel Play Store di Google. Nello specifico, sarà modificata la sezione riguardante i permessi richiesti dalle app, a favore di un sistema potenzialmente più rischioso.

Fino ad’ora, nella pagina di ogni app presente sul Play Store era mostrato un elenco, generato automaticamente, di tutti i permessi che l’applicazione richiedeva al sistema operativo, Questi potevano spaziare dall’accesso alla rete fino a permessi più grossi come l’accesso alla posizione o ai contatti telefonici. Si trattava chiaramente di uno strumento molto utile per evitare furti di dati.

Ora però le cose sono cambiate. Il sistema è stato infatti rimpiazzato da una sezione dedicata alla sicurezza, che spiega all’utente il tipo di dati raccolti e la loro gestione. La differenza, però, è che questa lista sarà compilata non da un software, ma dagli sviluppatori. Non c’è alcuna garanzia quindi che non vengano omesse informazioni importanti.

Stando a Google, questo non è un problema: il tutto si baserà su un “sistema d’onore”, e gli sviluppatori che verranno scoperti mentire saranno penalizzati. Nonostante le rassicurazioni, è innegabile che questo aggiornamento del Play Store risulterà in un calo di trasparenza nei confronti degli utenti, dato che le informazioni date saranno più vaghe e meno sistematiche che in passato.