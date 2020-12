La funzionalità di Astrofotografia presente sugli smartphone Google Pixel 5 e Pixel 4A 5G aveva ottenuto molti plausi al lancio ma anche parecchie critiche.

In pratica, gli utenti erano rimasti entusiasti della nuova modalità ultra wide, che permetteva scatti con un campo visivo molto ampio e spettacolari foto dei cieli notturni.

Tuttavia alcuni consumatori erano rimasti delusi dai risultati delle foto, in quanto le immagini risultavano spesso troppo cariche di rumore e con fastidiose dominanti cromatiche gialle e verdi.



Ora, in tutta risposta alle lamentele dei clienti, Google ha scelto di rimuovere la modalità Astrofotografia dalla fotocamera ultrawide. La modifica è stata distribuita con la versione 8.1 dell’app Google Fotocamera.

La fotocamera principale permette ancora di catturare cieli stellati e suggestive immagini della Via Lattea, ma di certo la soluzione non può risultare soddisfacente. Invece di risolvere il problema Google ha scelto di rimuoverlo alla radice, aggiornando la pagina di supporto di Night Sight con il seguente messaggio:

Importante: su Pixel 4a (5G) e Pixel 5, l’astrofotografia funziona solo con impostazione dello zoom uguale o maggiore di 1x.

Insomma, un’ammissione indiretta del fatto che la fotocamera ultra wide da 16 Megapixel utilizzata su entrambi i Pixel non fosse all’altezza del compito di catturare esposizioni lunghe, necessarie per l’elaborazione di uno scatto di astrofotografia.

Non è ancora chiaro se si tratti di una soluzione temporanea, in attesa di trovare una risposta tecnica al problema, o di una scelta definitiva, che – per gli sviluppatori di Mountain View – avrebbe però l’amaro sapore di una sconfitta.