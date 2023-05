Google rivela di avere cancellato un pieghevole

State tranquilli, il Pixel Fold non è stato cancellato e arriverà regolarmente. Ma un secondo pieghevole di Google non è stato così fortunato: lo ha rivelato Ivy Ross, capo della divisione hardware.

Durante il podcast Made by Google è stata infatti resa nota la sua sorte: il secondo pieghevole era in fase di sviluppo da parte dello stesso team responsabile del Pixel Fold, ma alla fine si è deciso di cancellarlo. Il motivo è molto semplice: il dispositivo non era abbastanza di qualità e innovativo.

Nel podcast non si è andati nel dettaglio riguardo alle caratteristiche di questo misterioso pieghevole. Può essere lecito ipotizzare che si trattasse di una controparte Flip, con una piega a conchiglia. Una cosa tuttavia è certa: Google ha deciso che fosse il Pixel Fold ad essere il dispositivo migliore, ed è quello che ci arriverà. Tuttavia la curiosità rimane: ma non è da escludere che, in futuro, questo dispositivo verrà in qualche modo ripensato e riproposto.