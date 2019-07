Google sta pagando 5$ a persona per la scansione del loro viso

Secondo quanto riferito da alcuni giornali statunitensi, Google sta pagando 5$ a persona per cinque minuti del loro tempo. Un buon affare, non è vero? Tutto però dipende dalla prospettiva con cui si guarda questa iniziativa.

In quei cinque minuti di tempo viene consegnato uno smartphone nascosto in una custodia che ne copre tutti i dettagli e viene chiesto loro di utilizzare la fotocamera selfie per scansionare il proprio viso. Prima, però, devono firmare la liberatoria.

In cambio, Google acquisisce questi dati facciali e regala buoni regalo da 5$ su Amazon o Starbucks. I dipendenti di Google si avvicinano alle persone per strada e chiedono di farsi scansionare il viso. Tutto qui: semplice ed efficace.

Inizialmente sembra che non ci sia stata alcuna menzione sul fatto che i dati acquisiti o utilizzati siano specifici per il Pixel 4 ma è stato specificato che i dati aiuteranno a perfezionare la prossima generazione di sblocco del telefono con riconoscimento facciale. Un dettaglio di cui siamo a conoscenza grazie al video su YouTube appena pubblicato da Google per Pixel 4, che conferma l’inclusione di uno specifico chip chiamato Project Soli. Potete vederlo qui sotto.