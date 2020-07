Google Stadia: in arrivo il supporto alla connessione 4G

Google Stadia si evolve. Dopo l’arrivo dello State Share per condividere un gioco con un amico o di interagire nel suo, sono in arrivo molte altre funzionalità.

Secondo quanto scoperto da 9to5Google, nel prossimo aggiornamento 2.33 troveremo varie opzioni per sfruttare il microfono, la chat vocale da mobile e il supporto a Google Assistant.

Ma la vera novità dell’aggiornamento sarà la possibilità di giocare finalmente con una connessione 4G in mobilità a patto di utilizzare una quantità significativa di dati.

“L’utilizzo di questa funzione può aumentare il consumo dei dati cellulare fino a 2,7 GB/ h”, si legge nel messaggio. Come sottolinea 9to5Google, Stadia non funzionerà con prestazioni elevate: il consumo medio in 720p è fissato intorno ai 4,5 GB/h mentre nella connessione mobile dovremmo goderci i giochi con una definizione intorno a 480p o con un frame rate inferiore. Le prestazioni sono probabilmente il limite del 4G al contrario delle connessioni di nuova generazione 5G che promettono di poter raggiungere la risoluzione 4K. Non ci sarà invece il passaggio automatico da Wi-Fi a connessione dati.

In casa Microsoft…

Google Stadia si evolve di mese in mese ma continua a rimanere indietro rispetto al servizio di cloud gaming del suo grande rivale, Microsoft xCloud, che offre già la possibilità di giocare in 4G e 5G oltre ad un catalogo giochi decisamente più importante.