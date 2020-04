Google Stadia aggiunge la compatibilità con Android TV

Google ha appena lanciato una nuova versione della sua app Stadia su Android. Oltre ai due mesi di accesso gratuito a Stadia Pro, sta introducendo la versione gratuita del suo servizio di cloud gaming. Ma non è tutto, 9to5 Google ha notato altri elementi interessanti nel codice di questa nuova versione.

Tra i più interessanti ci sono la compatibilità con Android TV. In effetti, l’ultimo aggiornamento dell’applicazione Stadia sul Google Play Store garantisce due prerequisiti che lo rendono compatibile, ovvero l’utilizzo di schermi non touch e la compatibilità con “leanback launcher”, il nome utilizzato internamente da Google per l’interfaccia di Android TV.

La compatibilità con Android TV consentirebbe a Stadia di essere utilizzato su un gran numero di dispositivi come i televisori Sony e Philips, che hanno adottato il sistema Google, ma anche a determinati box come Nvidia Shield o Mi Box S di Xiaomi.

Rendendo Google Stadia compatibile con Android TV, Big G amplia quindi la gamma di possibilità. L’accesso al pubblico sarà più semplice (non è necessario il Chromecast Ultra) e trasformerebbe l’esperienza del videogioco. Attualmente, le console domestiche sono i dispositivi principalmente utilizzati per giocare ai videogiochi sui televisori ma con la compatibilità di Android TV, Stadia diventerebbe il servizio di cloud gaming più facile da cui accedere. Un controller, un’applicazione e voilà.

In questa direzione, Google potrebbe anche annunciare la compatibilità con i controller virtuali. Ad oggi Stadia è compatibile con i controller fisici Stadia Controller per giocare sul proprio televisore o PlayStation DualShock 4 e Xbox Controller per giocare su PC ma con i joystick virtuali diventerà possibile utilizzare lo smartphone per sostituire un joystick fisico, ovviamente, con un comfort di gioco minore.

Su quest’ultimo punto però non esiste alcuna conferma ufficiale da parte di Google.